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ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1094 جنيها

كتب:

محمود الجمل
07:37 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
الذهب

الذهب

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعا في التعاملات المسائية بقيمة تصل إلى 10 جنيهات في الجرام الواحد في الوقت الذي سجلت فيه الأسعار في البورصات العالمية تراجعا بنسبة لا تقل عن 1.57%.

سعر الذهب عيار 21 

ووفقا لبيان الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 1084 جنيها للجرام في منتصف تعاملات اليوم إلى نحو 1094 جنيها في التعاملات المسائية في الوقت الحالي.

وأضافت شعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل في التعاملات المسائية اليوم 1250 جنيها للجرام مرتفعا من 1238 جنيها للجرام الواحد، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 937.70 جنيه في التعاملات المسائية مرتفعا من 929 جنيها في منتصف تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وتابعت شعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 14 سجل في الوقت الحالي 731.40 جنيه للجرام مقارنة بـ 724.70 في منتصف تعاملات اليوم بينما صعد سعر الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات ذهب من عيار 21» من 8762 جنيها في المنتصف إلى 8752 جنيه في التعاملات المسائية، مشيرة إلى أن سعر الجنيه الذهب دون احتساب المصنعية وضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

على المستوى العالمي، سجل سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية نحو 1668 دولارا للأوقية، متراجعا بنحو 26 دولارا أمريكيا، وبنسبة 1.57% مقارنة بأسعار أمس الأحد.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.