«صباح الخير يا جاري» يفوز بجائزة أفلام الطلبة.. و«الزبالين» يحصد منحة بمهرجان الإسكندرية

ذهبت الجائزة الأولى في مسابقة أفلام الطلبة بالدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لفيلم «صباح الخير يا جاري» إخراج مرام علي من جامعة فاروس.

وحصد الجائزة الثانية فيلم «مستحية» إخراج رحمة ياسر من جامعة فاروس، وذهبت الجائزة الثالثة لفيلم «الحاسة الثامنة» إخراج حسام عزام من المعهد العالي للسينما بالإسكندرية.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الإسكندرية مدير التصوير سمير فرج وتضم في عضويتها الناقد مجدي الطيب والفنانة هبة عبد الغني.

تفاصيل منحة الفيلم القصير بمهرجان الإسكندرية

وفاز بمنحة مسابقة الفيلم القصير بمهرجان الإسكندرية وقيمتها 100 ألف جنيه، وهي مقدمة من الدكتور يوسف العميري رئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر وبيت الوطن الكويتي، سيناريو فيلم «الزبالين» (رحيل) للكاتب أحمد إيهاب عبد الوارث إخراج مهند دياب وقدرها 60 ألف جنيه.

وقررت اللجنة منح مبلغ 60 ألف جنيه مناصفة بين سيناريو فيلم «الرسام» للكاتب الدكتور فوزي خضر إخراج هاني المكاوي عن رواية «الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد» للكاتب أحمد فضل شبلول، وسيناريو فيلم «فطيمة» للكاتب والمخرج أحمد عادل.

ويرأس اللجنة الناقد الدكتور وليد سيف وتضم في عضويتها الناقدة ناهد صلاح والسيناريست سامح سر الختم والمخرج فايق جرادة، والمنح تحمل اسم الفنان الكويتى الراحل عبد الحسين عبد الرضا.