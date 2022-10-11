الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الجواكت خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر

وجَّهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين في تلك الفترة التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة مع سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

وتشهد البلاد في تلك الفترة طقس مائل البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

نصائح الأرصاد للمواطنين في طقس الخريف

وشددت منار، في حديثها لـ«الوطن»، على ضرورة اصطحاب جاكت خفيف خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مدار فصل الخريف الذي يشهد تقلبات سريعة وحادة.

وناشدت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أولياء الأمور، على ضرورة حرصهم على ارتداء أبنائهم الجواكت الخفيفة عند الذهاب إلى المدارس صباحا حتى لا يتعرضوا لنزلات البرد في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 29 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.