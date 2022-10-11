«صحة السويس»: إعدام 200 كيلوجرام مواد غذائية في حملة مكبرة

واصل فريق العمل بمكتب المراقبة على الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة بالسويس، حملاته للرقابة على الأغذية؛ للتأكيد على سلامة الغذاء الذي يقدم للمواطنين.

وشن مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية، حملة جديدة على المحلات التجارية الخاصة بالأغذية، استهدفت 6 منشآت تقدم الغذاء للمواطنين، للاطمئنان على سلامة الغذاء والصلاحية وتاريخ الإنتاج.

إعدام 200 كيلو مواد غذائية وتحرير 8 محاضر

وأعلنت مديرية الشئون الصحية، في بيان لها، أن الحملة أسفرت عن إعدام 200 كجم مواد غذائية متنوعة، وتحرير 8 محاضر جنح وغلق منشأه لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة.

سحب 3 عينات لتحليلها بالمعامل

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، أنه تم سحب 3 عينات لتحليلها بالمعامل، لافتًا إلى أن المنشآت المستهدفة بمدينة السادات بنطاق حي الأربعين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.