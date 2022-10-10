أماكن محطات المترو الجديد.. تفتتح بشكل تجريبي الشهر المقبل

أعلنت وزارة النقل، وهيئة مترو الأنفاق، عبر إذاعتها الداخلية في المحطات المختلفة، تشغيل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو بشكل تجريبي لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمي الشهر القادم.

وفيما يلي نعرض أبرز محطات المترو الجديدة وأماكنها وفق ما ذكرت الإذاعات الداخلية لمترو الأنفاق.

محطات المترو الجديدة

محطة تبادلية، وهي محطة ناصر: وهي موجودة بمنطقة الإسعاف وهى تبادلية مع الخط الأول.

محطة ماسبيرو: وهي خلف مبنى وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون.

محطة صفاء حجازي: في منطقة الزمالك.

محطة الكيت كات: توجد بكورنيش العجوزة.

وتصل المسافة بين كل محطتين من المحطات المذكورة إلى 1 كم.

غرامات مترو الأنفاق

وفي سياق متصل، نعرض في السطور التالية، أبرز غرامات مترو الأنفاق، وفق ما ذكرت الشركة في بيان سابق لها:

في حالة التدخين داخل عربات المترو المختلفة سيتم تغريم الشخص الذي ارتكب ذلك الفعل، أو في حال ركوب العربات المخصصة للسيدات أو إذا تم ضبط الشخص وهو يلقي المخلفات، ففي تلك الحالات يتم تغريم الشخص الذي ارتكب تلك الأفعال نحو 30 جنيها.

كما يتم فرض غرامة من إدارة مترو الأنفاق قدرها 50 جنيها في الحالات الآتية:

عند الركوب دون تذكرة يتم تغريم الشخص 50 جنيها، أو في حال استخدام تذكرة سبق استخدامها أو عند تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك أو قيمة التذكرة وفئتها.

وعند ضبط بائعين متجولين بالمحطات المختلفة يتم تغريمهم 100 جنيه، أو عند التسول بالمحطات والقطارات أيضا، أو في حال ضبط شخص وهو يقوم بلصق إعلانات بالمحطات والقطارات بدون تصريح، أو عند إعاقة غلق أبواب القطارات لأي سبب كان.