بتر ذراع طفل إثر سقوطه من قطار بقرية دهشور في البحيرة

أصيب قبل قليل، طفل ببتر في ذراعه اليمنى، إثر سقوطه من قطار ركاب متجه للقاهرة أمام قرية دهشور بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطارا بسقوط طفل من القطار

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال المستشفى العام طفلا في الثامنة من العمر، مصابا بإصابات بالغة وبتر في الذراع اليمنى، ادعاء سقوطه من قطار ركاب متجه للقاهرة أمام قرية دهشور، وجار تقديم الإسعافات له والفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية الطفل المصاب

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة ناصر الجعفرى 8 سنوات، ببتر بالذراع اليمنى، وجار تقديم الإسعافات والعلاجات اللازمة له لحين وصول أهله وذويه، وحرر محضر بالواقعة.