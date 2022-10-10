مصرع مسن صدمه لودر في محجر بطريق الواحات

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، إخطارا من غرفة عمليات إسعاف الواحات، يفيد بمصرع مسن، إثر اصطدام لودر به في أحد المحاجر بطريق الواحات البحرية القاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الواحات إلى محل الواقعة، وتبين صحتها، وكان ذلك عند الكيلو 165 بعمق 40 كيلـو داخـل الظهير الصحراوي بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى يبلغ من العمر 75 عاما، سائق، ومقيم في تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

لحظة اصطدام اللودر بالمسن

وأوضحت التحريات، أن المتوفيى به إصابات «كسر بالحوض وسحجات بالجزء السفلي من الجسد»، وجاء ذلك خلال انتظاره لتحميل السيارة قيادته اصطدم به اللودر قياده سائق يبلغ من العمر 33 عاما، ومقيم في منشأة القناطر، حال قيامه بالتحميل والرجوع إلى الخلف، ما أدى إلى وفاته.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال شهود العيان الذين أقروا بما جاء في التحريات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إلقاء القبض على المتهم الذي أقر بأنه لم يقصد وقوع الحادث.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وأكد أشرف ناجي المحامي بالنقض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجريمة إذا ثبت أنها قتل خطأ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.