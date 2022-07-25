عرض جثمان شخص لقي مصرعه في حادث بطريق الواحات على الطب الشرعي

أمرت جهات التحقيق بنقل جثمان شخص لقي مصرعه إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القبالة في منطقة الواحات البحرية بالجيزة، إلى مشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير مفصل بحالته يوضح سبب الوفاة.

جهات التحقيق تستمع لأقوال المصابين

وتبين من التحريات إصابة 3 أشخاص آخرين في الحادث نفسه، أرسلت جهات التحقيق مندوبين عنها لسماع أقوال من تسمح حالته الصحية منهم، لبيان أسباب وقوع الحادث.

الأدلة الجنائية تعاين آثار الحادث

كما انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحادث، لكشف ملابسات الواقعة، وانتدبت لجنة فنية من خبراء المرور، لبيان ما إن كان هناك عطل فني بالسيارة، تسبّب في وقوع الحادث من عدمه، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدًا لتفريغها، والوقوف على أسباب الواقعة، واستدعت عددًا من شهود العيان، الذين توافقت ظروف تواجدهم وقت وقع الحادث لسماع أقوالهم حيال ظروف وقوعه.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة في الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق القبالة بالواحات البحرية، ووجود متوفى وإصابة 3 آخرين، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى الواحات المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش، وفرقة من رجال المرور، رفعوا الحطام وأزالوا آثار الحادث، لتيسير العمل بالطريق، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، بعد أن توقفت لبعض الوقت.

تحريات المباحث: اختلال عجلة القيادة تسبب في وقوع الحادث

وبينت تحريات رجال المباحث أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، مع تجازوه السرعة المحددة للسير على الطريق، ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، الأمر الذي تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة التي تتابع سير مجرى التحقيقات في الواقعة.