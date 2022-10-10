رشا الجندي: 75% من مشاكلنا النفسية الحالية سببها مرحلة الطفولة في حياتنا

قالت الدكتورة رشا الجندي، مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، إن الصحة النفسية هي القدرة على السعادة في الاستمتاع بالمتاح لدى الإنسان، مع السعى باستغناء للمزيد من مسببات السعادة، لافتة إلى أنه من مصلحة الدول بشكل عام أن يكون لدى الشعوب أكبر قدر من الصحة النفسية المرتفعة والذي ينعكس على السلوكيات المجتمعية بشكل عام.

أهمية الصحة النفسية في المجتمعات

وأوضحت «الجندي» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الصحة النفسية المرتفعة تؤدى لارتفاع إنتاجية الفرد، وفي حالة ضعفها تؤدي لحالة من التوتر والقلق والتفكير السلبي، مشيرة إلى أنه لايوجد مجتمعات لديها صحة نفسية بنسبة 100% وهناك تفاوت في معيار الصحة النفسية وقدرة لدى الأفراد على التعامل مع الأزمات وتجاوزها بما لا يؤثر على الصحة النفسية.

مؤشرات الصحة النفسية

وأشارت الدكتورة رشا الجندي، إلى أن الصحة النفسية يمكن معرفتها من خلال مؤشرات أولية منها المرونة في التعامل وسيكولوجية البدائل، ويظهر ذلك في تعاملنا مع البدائل المتاحة وعدم الوقوف والتدمير نتيجة غياب أحد البدائل، موضحة أنه يتم تدريب طلاب كليات التربية للطفولة المبكرة كي لا يتسببوا في بناء عقد نفسية في الأجيال القادمة.

جلسات العلاج النفسي تبدأ بالاستماع

وأكدت مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، أن جلسات العلاج النفسي تبدأ بالاستماع للمريض، فيحكي الإنسان مشكلاته منذ الطفولة، فيعرف المرشد النفسي السبب، و75% من الأزمات النفسية التي نتعرض لها حاليا هي سببها مرحلة الطفولة في حياتنا، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من المتهمين في قضايا العنف ضد الجنس الآخر نجدهم تعرضوا لاعتداءات في طفولتهم، فالتربية المبنية على الحب والمودة تؤدي لإعداد أجيال سوية وسليمة، والنقص العاطفي الناتج عن مشكلة في التواصل أدى لمشكلات كارثية في الأجيال الحالية.