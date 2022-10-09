أهم أخبار محافظات مصر: تتويج عالم بجائزة وأمانة مسعفين وإنقاذ سلحفاة

برز خبر فوز الدكتور أحمد الزغبي خريج صيدلة الإسكندرية، وحصوله على جائزة «Bright Future Prize» كأفضل بحث علمي لعلاج مرض السرطان من جامعة هارفارد ضمن أهم الأخبار التي لاقت إعجاب المصريين لتشجيع ابن بلدهم ليس هذا فقط بل جاء رمز الأمانة جرجس عوض وعمرو العاملين بطاقم الإسعاف ليردوا مبلغ قدره ربع مليون جنيه لصاحبه، ففي ظل ارتفاع الأسعار وصعب المعيشة لم يقبل العاملين بالإسعاف الاحتفاظ بالمبلغ الذي وجدوه ضمن متعلقات مندوب مبيعات لقي مصرعه في حادث.

لم تقف الأخبار هنا بل شهدت شواطئ مرسى علم اليوم موقفا إنسانيا نبيلا يدل على ثقافة المصريين المتمثلة في الحفاظ على الحيوان والبيئة حيث جرى إنقاذ سلحفاة نادرة علقت في شباك الصيادين، ولكن تم إطلاقها مرة أخرى إلى البحر حيث موطنها الطبيعي.

أول عالم مصري يفوز بجائزة أفضل مشروع بحثي من هارفارد

حصد الدكتور أحمد الزغبي اليوم جائزة «Bright Future Prize» من «بريجهام» بكلية الطب جامعة هارفارد عن مشروعه البحثي لعلاج مرض سرطان البنكرياس حيث أعلنت جامعة الإسكندرية منذ 14 يوما عن اختيار مشروع بحثه للمنافسة على جائزة عالمية وأكدت الجامعة أنه أول عالم بحثي مصري يرشح للفوز بهذه الجائزة.

عاملون بالإسعاف يردون مبلغ ربع مليون جنيه لصاحبه

وعثر عاملون بالإسعاف مبلغ قدره 250 ألف جنيه أثناء عملهم بإنقاذ مصاب في حادثة بالمنيا حيث وجد جرجس عوض وعمرو مرسال المبلغ في متعلقات مندوب مبيعات وسائق أثناء حادث انقلاب سيارة إحدى شركات إنتاج الأدوية ، وقررا البحث عن صاحب المال وإرجاع الأمانة إلى أصحابها.

إنقاذ سلحفاة نادرة من شباك الصيادين

حرر صيادو السمك بشواطئ مرسى علم سلحفاة علقت في شباك الصيد، والسلحفاة من نوع نادر وهي فصيلة صقرية المنقار.

وأوضح تامر أمين ، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر أن مرسى علم هي منجم للسلاحف حيث يعيش بها سلاحف متنوعة الشكل والحجم بالإضافة إلى كائنات بحرية نادرة.