مصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل منزله في قرية دلجا بالمنيا

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، أقصي جنوب غرب محافظة المنيا، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في ديرمواس

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس، تتضمن مصرع «ربيع.ب»، 31 عامًا، مقيم بقرية دلجا التابعة لدائرة المركز صعقا بالكهرباء داخل منزله.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم.

الكهرباء تصعق طفل قبل أيام في مركز مطاي

وكانت عزبة ثابت التابعة لمركز مطاي، شمال محافظة المنيا شهدت في أواخر شهر سبتمبر الماضي مصرع طفل داخل منزله، بسبب عبثه بالكهرباء، حيث أفادت التحريات الأمنية حينذاك أن الطفل «أبو سمرة.ع»، 7 سنوات، تلميذ ابتدائي، كان يعبث بجهاز كهربائي داخل منزله، ولقي مصرعه صعقا، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.