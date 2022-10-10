بدء الدراسة بجامعة المنيا الأهلية وتوزيع الهدايا والأعلام على الطلاب

استقبل الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وأعضاء مجلس الجامعة، الطلاب الجُدد الملتحقين بجامعة المنيا الأهلية، الذين بدأوا الدراسة اليوم بعد أن عقدت جامعة المنيا الأسبوع الماضي لقاءات تعريفية وترحيبية للطلاب الجُدد الملتحقين بالكلية؛ لتشجيعهم على الاهتمام بالجانب العلمي وممارسة الأنشطة الطلابية.

توزيع الهدايا والأعلام على الطلاب

استقبل «فرحات»، الطلاب بتوزيع الهدايا والأعلام، وقدموا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على إنجاز هذا المشروع القومي الكبير لتطوير منظومة التعليم العالي بمصر، ونظم فريق الموسيقى والكورال بجامعة المنيا، فقرات فنية شملت العزف والأغاني الوطنية ضمن فعاليات الاستقبال.

رافق الدكتور عصام فرحات خلال استقباله للطلاب، عمداء الكليات، والدكتور أبو هشيمة السيد منسق عام الجامعة الأهلية، والدكتور حسام عبدالرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وأمين عام الجامعة، ومدير عام رعاية الطلاب.

بدء الدراسة بمقر جامعة المنيا الأهلية

وقال الدكتور عصام فرحات خلال كلمته الترحيبية للطلاب الجُدد، إن هذا اليوم هو حدث تاريخي ببدء الدراسة بمقر جامعة المنيا الأهلية إحدى الجامعات الأهلية التي أنشئت من رحم الجامعات الحكومية، التي أنشئت على غرار جامعات الجيل الرابع لتؤهل الخريجين لوظائف المستقبل، موجها تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ومساندته لتحقيق هذا الإنجاز العظيم، حتى أصبح واقعًا يشهده الجميع اليوم، تحت إشراف الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما قدم شكره للهيئة الهندسية على الإنجاز غير المسبوق التي حققته في وقت قياسي.

ووجه المحافظ، ترحابه وتهنئته للطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، معبرًا عن سعادته لشهادته على افتتاح هذا الصرح الكبير، مؤكدًا أن تحقيقه جاء نتاج اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة بصعيد مصر، داعيًا الطلاب للحفاظ على جامعتهم الجديدة.

وخلال الجولة أطمئن «فرحات»، على جاهزية المعامل والمدرجات بالجامعة الأهلية بمبنى العلوم الطبية، وانتظام الدراسة بالقاعات، وجاهزية المنشآت التعليمية لتقديم خدماتها التعلمية المتميزة لطلاب الجامعة الجدد.

الجدير بالذكر أن جامعة المنيا الأهلية بدأت الدراسة بها ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية الذي التحق 300 طالب وطالبة.