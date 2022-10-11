مصرع صبي صدمه قطار أسفل كوبري جامعة الدول

لقى شخص مصرعه، إثر اصطدام قطار به أسفل كوبري جامعة الدول في دائرة قسم العجوزة، وعلى الفور نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شاب اصطدم به قطار

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد هاني شعراوي رئيس القطاع، إخطارا من قسم شرطة العجوزة بقيادة المقدم حسام العباسي، يفيد بمصرع شخص إثر اصطدام قطار به أسفل كوبري جامعة الدول العربية في دائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين أن خلال قدوم قطار المنيا- طنطا من اتجاه الجيزة، اصطدم بشاب يبلغ من العمر 15 عاما، عامل بمحل كشري، مقيم بدائرة قسم بولاق، وذلك حال عبوره من ممر غير شرعي أدى إلى وفاته في الحال.