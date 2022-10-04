انتعاش سياحة البالون بالأقصر.. وعودة رحلات الطيران كلمة السر

انتعاشة قوية، شهدتها سياحة البالون الطائر في الأقصر، مؤخرًا، ساعدها مجموعة من الأسباب، أبرزها عودة العديد من الرحلات الدولية، والإجراءات التي اتخذتها سلطة الطيران المصري.

700 سائح يوميا

ويحلق في سماء الأقصر يوميًا ما لا يقل عن 700 سائح أعلى البر الغربي بالقرنة عبر رحلات للبالون الطائر التي تنطلق فجرًا لمختلف الشركات السياحية العاملة، بما يوفر فرص عمل للعديد من أبناء المحافظة من جهة، وإدخال عملة صعبة للبلاد.

وقال أحمد عبود، صاحب إحدى شركات البالون الطائر، إنّ رحلة البالون عادة ما تكون خارج البرنامج السياحي لزائري الأقصر، لافتًا إلى أن بعض السياح يختارون البالون الطائر لخوض مغامرة جديدة يسجلها في حياته، خاصة عندما تمكنه من رؤية المواقع الأثرية من السماء.

اختبار درجة التيار الهوائي

وأضاف عبود، أنّ رحلات البالون الطائر تبدأ بتحرك السائحين فجر كل يوم من مواقع إقامتهم سواء بالفنادق الثابتة أو المتحركة، بالضفة الشرقية للنيل، والتوجه عبر المراكب الشراعية في رحلة نيلية إلى البر الغربي ومنها إلى مطار البالون، مشيرًا إلى أنّ التحليق بالبالون يعتمد على الارتفاع حتى 1500 قدم، ويكون مسرحه هو سماء البر الغربي فقط، بعد إجراء أكثر من اختبار لدرجة التيار الهوائي كل يوم قبل انطلاق الرحلات.

عدم عبور حدود الغربي

وحول اختبار التيارات الهوائية، أوضح خالد ميرغني، كابتن طيار بإحدى شركات البالون، أنّ إجراء اختبار للتيارات الهوائية أمر ضروري، للتأكد من استقرارها وعدم تأثيرها على البالون بالسلب بشأن درجة انحرافاتها، موضحًا أن سبطة الطيران المدني وضعت شؤوط جديدة، لتنظيم عمليات التحليق بالبالون ومنها عدم عبور حدود الغرب والاتجاه لناحية الشرق، حفاظًا على حياة الركاب من جهة، وعدم التأثير على الحركة الملاحية بنطاق مطار الأقصر الدولي من جهة أخرى.

وأكد ميرغني، أنّ رحلات البالون تعد تجربة حياتية ممتعة لمشاهدة جمال الأقصر من الأعلى، وما يشاهده الزائر من آثار تاريخية عظيمة، يجعلها تجربة فرية من نوعها في حياته، لأنها مغامرة ممتعة بين السحاب، في ظل الأجواء التي يستمتع بها الزائر في مصر عن أجواء بلاده.

عودة الكثير من خطوط الطيران

من جانبه، قال الخبير السياحي، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنّ رحلات البالون الطائر زادت معدلاتها بكثافة في الأقصر مؤخرًا لعدة أسباب، أبرزها زيادة معدلات الزيارة للمحافظة، وعودة الكثير من خطوط الطيران للعمل مع الأقصر بعد إلغاء الحظر الذي فرضته جائحة كورونا سابقًا.

رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة

وأضاف الخبير السياحي، أنّ رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة ساهمت أيضًا في زيادة أعداد رحلات البالون الطائر، لأنها تمكن السائحين من الاستمتاع بكل ما تملكه الأقصر من جمال أثري وترفيهي في يوم واحد، لافتًا إلى أنه بجانب هذه العوامل يأتي عاملًا أخرًا مهمًا وهو قرب دخول فصل الشتاء، وما يصاحبه من انخفاض في درجات الحرارة، تصل للاعتدال في شهر أكتوبر وتستمر حتى ديسمبر، وتكون أكثر صالحية للطيران بالبالون.