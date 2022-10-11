15 معلومة مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2023.. توفير نموذجين للتدريب

وقال حجازي، في بيان له، إنه سيتوفر لدى الطلاب نموذجين للتدرب على الامتحانات قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2023، لافتا إلى أن الوزارة تدرس في الوقت الحالي مشروع قانون لإمكانية أن يعيد طالب الثانوية العامة السنة كاملة، على أن يكون ذلك في جميع المواد بآليات تراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، موضحا أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2023

1- 10 يونيو المقبل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023.

2- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا بنظام البابل شيت وليس إلكترونيا عبر التابلت.

3- تعتمد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

4- تحتوي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على نسبة 15% للأسئلة المقالية، و85% لأسئلة اختيار من متعدد.

5- إعداد دليل الطالب في كل مادة والذي يحتوي على الأنشطة من قبل مركز تطوير المناهج.

6- توفير نموذجين للطلاب للتدرب عليهما قبل عقد امتحانات الثانوية العامة.

7- تصحيح كراسات إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا.

8- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الأوبن بوك.

9- لن يسمح بدخول الكتاب المدرسي لجان الامتحانات.

10- سيتم توزيع كتيب مفاهيم على الطلاب ليكون مرجعا لهم، لأن الامتحانات ستكون بنظام الأوبن بوك.

11- تدريب 5 آلاف معلم على نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد.

12- تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي تمثل ما يقرب من 15%، من قبل المعلمين وإلكترونيا.

13- لن يسمح بتدخل العنصر البشري في أعمال تصحيح أوراق إجابات الامتحانات، تجنبا لحدوث الأخطاء وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

14- تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان الامتحانات، لمتابعة سير العملية الامتحانية.

15- توقيع عقوبات رادعة على الطلاب الغشاشين داخل اللجان الامتحانية.