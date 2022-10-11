تصل إلى «السجن المؤبد».. قانوني يوضح عقوبة «إدارة المخلفات»

نظم قانون إدارة المخلفات، الضوابط والشروط التي تساهم في الحفاظ على البيئة، وعلى صحة الإنسان بشكل عام، وقال الخبير القانوني، محمد عبد المجيد، إنّ القانون حمى المواطن من المخلفات المهددة لحياته وصحته، ووضع العقوبات الرادعة التي من شأنها حماية البيئة والمواطنين.

عقوبة مخالفة أحكام القانون البيئة

وأضاف «عبد المجيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ القانون وضع عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكامه، وينتج عن هذه المخالفات مخاطر جسيمة كالإصابات التي تلحق بالأشخاص أو حالات الوفاة، وجعل القانون مصير المخالفين في تلك الحالة عقوبة تصل إلى السجن، موضحًا أن مدة السجن تختلف على حسب عدد الأشخاص أو مدى خطورة الإصابة الناتجة عن المخالفة.

وأكد الخبير القانوني، أن عقوبة السجن تصل إلى 5 سنوات في حال ارتكاب أحد الأفراد مخالفات لأحكام القانون بشكل متعمد، وأسفر عنها إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل شفائها، وفقًا لأحكام المادة 77 من قانون تنظيم إدارة المخلفات.

السجن المؤبد

وأشار الخبير القانوني إلى أنه في حال إصابة ثلاثة أشخاص أو أكثر نتيجة المخالفة في أحكام القانون بعاهة مستديمة، تكون عقوبة الشخص المخالف السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.

وأما إذا تسببت المخالفة المرتكبة وفاة أحد الأشخاص، تكون العقوبة السجن المشدد، وفي حال وفاة 3 أشخاص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، وفقًا لأحكام القانون.