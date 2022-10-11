الأرصاد: استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الخريفية مستمرة على أغلب أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة التي تشهدها البلاد تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

الأجواء في فترة النهار ستكون ما بين مائلة للحرارة إلى حارة نهارًا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد ولمياء حمدين: «الأجواء في فترة النهار ستكون ما بين مائلة للحرارة إلى الحارة نهارًا على أغلب مناطق الجمهورية، في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات جنوب البلاد».

أغلب الكتل الهوائية التي تؤثر علينا كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «أغلب الكتل الهوائية التي تؤثر علينا كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، ومع دخول فترات المساء وساعات الليل الأولى يكون هناك نشاط للرياح سرعاته بين 30 إلى 40 كم على الساعة، وهذا ما يساعد على عدم الإحساس بارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده في فترات النهار، ويساعدنا على الإحساس برطوبة أقل وبالتالي نشعر بالأجواء الخريفية اللطيفة جدا خلال فترات المساء».