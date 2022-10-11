أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الحالي

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر حيث سجل البعض انخفاض في الأسعار وأخرى سجلت ارتفاعا، وذلك وفقا للتغيرات الاقتصادية التي تحدث وتؤثر على الأسعار.

وسجلت العملة الكويتية التي تعد من أغلى العملات قيمة بالعالم سعر 63.17 جنيه للشراء و63.43 جنيه للبيع، كما سجل الدولار سعر 19.61 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي سعر 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع كما سجل الدرهم الإمارتي سعر 5.33 جنيه للشراء و5.36 جنيه للبيع وفق أسعار الصرف في البنك المركزي المصري، المسؤول عن القطاع المصرفي في مصر.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات الأجنبية في مصر تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي 2022

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 61.91 جنيه للشراء و63.44 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجلت العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري سعر 60.99 جنيه للشراء و63.37 جنيهللبيع اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر الحالي.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

وسجل سعر الدولار في بنك مصر سعر 61.02 جنيه للشراء و63.37 جنيه للبيع وفق آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر الحالي، كما سجل الدولار في بنك قناة السويس سعر 19.61 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي 18.96 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 5.20 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.