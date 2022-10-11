سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 في البنوك المحلية والأجنبية

ارتفاع عالمي جديد يشهده الدولار عالميًا خلال الجلسة الرابعة على التوالي، خاصة مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم والتي يتوقع أن تظهر في وقت لاحق خلال هذا الأسبوع، مما يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي على مواصلة سياسته النقدية، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز»، مما يرفع عمليات البحث عبر المحركات عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر.

سعر الدولار في مصر

وفيما يلي، ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

وفي البنك المركزي البنك الرئيسي جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 19.61 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في أكبر بنكين حكوميين وهما الأهلي ومصر نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

وفي بداية التعاملات الصباحية، سجل سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة جاءت كالآتي:

أظهرت شاشة أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB، أنَّ سعر العملة الأمركية بلغ نحو 19.68 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 19.69 جنيه

في المصرف المتحد جاء سعر الدولار نحو 19.63 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 19.69 جنيه.

ووفقًا للموقع الرسمي لبنك البركة، جاء سعر الدولار بنحو 19.59 جنيه مقابل شراء الدولار، و19.69 جنيه للبيع.

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 19.63 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 19.69 جنيه.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر بيع الدولار نحو 19.61 جنيه، بينما سعر الشراء حوالي 19.69 جنيه.

وسجلت العملة الخضراء مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 19.61 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، بنحو 19.66 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.