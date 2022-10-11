حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الميزان من الشخصيات الانطوائية التي تفضل البقاء وحيدة بعيدة عن الجميع، ومع ذلك يميل إلى تقديم يد العون والمساعدة والدعم المعنوي والمادي إذا كان متاح للجميع، فهي بطبيعتها طيبة ونقية القلب.

وفي هذا السياق، ننشر فيما يلي، حظك اليوم في المجال العائلي والصحي والمهني والعملي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان إن حظك اليوم في المجال المهني والعملي، اليوم أنت أمام مفترق طرق، ويجب أن تستغل ذكائك وقدراتك على تحليل الأمور بشكل منطقي، حتى تتمكن من الفوز وينصحك الفلك اليوم بأن عليك أن تركيز على كيفية استثمار أموالك ومواهبك جيدا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العائلي والصحي فأن حظك اليوم يكون في أسعد حالات مع من تحبهم، حيث تستطيع من خلال اللباقة وطريقتك في التحدث أن تقترب من شخص تحمل له مكانه كبيرة في قلبك، ويمكن أن تتطور الأمور وتنجح في إقناعه في التخطيط لمستقبلك بشكل جيد، إذا لم تكن متزوجا.