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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 11-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:03 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

على عكس الشائع، فإن مواليد برج العقرب ليست شخصيات شريرة أو سيئة، بل هم في الواقع من الأشخاص ذوى القلوب البيضاء والنقية، يحبون الخير للجميع، لكن أسوء صفاتهم هي عدم القدرة على الغفران والصفح خاصة فيما يتعلق بالكذب والخيانة.

وفي هذا السياق، ننشر فيما يلي، حظك اليوم في المجال العائلي والصحي والمهني والعملي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب إن حظك اليوم في المجال المهني والعملي، لن يكون جيدًا كما تعتقد، بل أن اليوم عليك أن تعتمد على قدرتك على التحليل والبحث في جميع جوانب الأمور العملية، والتفكير بشكل متمهل وجيد أي قرار تتخذه ولا تغامر بمكانتك أو عملك فأنت في خطر.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

بينما على المستوى العائلي والصحي فأن حظك اليوم يكون، عليك اليوم بالهدوء والتعامل دون تسرع، وعليك أن تكون متسامح مع الطرف الآخر، خاصة إذا كان شريك حياتك، وتغاضي عن التعاملات الخاطئة البسيطة ويحذرك الفلك اليوم من المبالغة في رد الفعل أو الانفعالات على الشريك.

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بقلم منى سعيد