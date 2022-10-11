جواهر : «الموسيقيين مظلومين.. وربنا يولي من يصلح»

شاركت الفنانة جواهر، في انتخابات المهن الموسيقية المقامة حاليا بنادي نقابة المهن التمثيلية، بحضور عدد كبير من نجوم الموسيقى.

جواهر تتحدث عن انتخابات نقابة الموسيقيين

وقالت جواهر، لـ«الوطن»، إنها ترى أن الموسيقيين في مصر مظلومين، معربة عن أملها في أن يولي الله من يصلح ويفيد الموسيقيين، على حد قولها.

وأضافت، أن «فترة الفنان هاني شاكر كانت تحمل سلبيات وإيجابيات، ولكننا لا نختلف عليه فنيا، لأنه موسيقي كبير».

وأشاد عدد كبير من الناخبين، بحالة الترابط التي أظهرها كل من الفنان مصطفى كامل والمايسترو مصطفى حلمي أمين، باحتضان بعضهم البعض أمام الجميع، مؤكدين أن الفائز في النهاية هو أعضاء الجمعية العمومية.