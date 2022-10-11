انتخابات «الموسيقيين»: نور يدعم مصطفى حلمي.. والشامي يشيد بـ«النزاهة»

شارك الفنانان محمد نور وأحمد الشامي، عضوا فرقة واما الموسيقية، في انتخابات المهن الموسيقية، والتي تقام حاليا بنادي نقابة المهن التمثيلية.

محمد نور: أول مرة أشارك في «انتخابات الموسيقيين»

وقال نور، لـ«الوطن»، إنه لأول مرة يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهن الموسيقية خلال مشواره الفني، مشيرا إلى أن حضوره لدعم ومساندة المايسترو مصطفى حلمي.

أحمد الشامي يتحدث عن انتخابات المهن الموسيقية

ومن جانبه، قال أحمد الشامي لـ «الوطن»، إنه يريد انتخابات نزيهة كما يراها الآن، ويتمنى «أن يولي الله من يصلح، ويفيد الموسيقيين خلال الفترة المقبلة».

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وبدأت منذ قليل، انتخابات نقابة المهن الموسيقية، إذ ينافس على منصب النقيب الفنان مصطفي كامل، ومصطفى حلمي، وعلاء سلامة، وشريف حمدي، والفائز من المرشحين الأربعة يقود النقابة النقابة لمدة 10 أشهر.

وحرص عدد كبير من نجوم الغناء، على المشاركة في الساعات الأولى من صباح اليوم بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، من أبرزهم جواهر، محمود الليثي، حسام حسني.