تسليم 30 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية ومفروشات في قنا

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا حفل تيسير زواج الفتيات اليتيمات والأولى بالرعاية بقريتي حجازة قبلي والعليقات بمركز قوص، ضمن فعاليات «دكان الفرحة» التي ينظمها صندوق «تحيا مصر»، وذلك بحضور طارق سيف الدين رئيس قطاع المشروعات بالصندوق، وعمرو المهدي المدير التنفيذي لمؤسسة «أهل الرشاد»، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

حفل تيسير زواج الفتيات

ونقل «عمر» تهنئة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، معربا عن خالص أمنياته بحياة زوجية تملؤها السكينة والمودة والأمان، كما تفقد مستلزمات الزواج لـ30 فتاة، تحصل كل منهن على أجهزة كهربائية ومفروشات وأوان، وذلك بعد أن أجرت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بحثا اجتماعيا لتحديد الأسر المستحقة.

وأثنى «عمر» على الأنشطة الاجتماعية التي يقوم بها صندوق «تحيا مصر» لتحسين ظروف معيشة الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن مبادرة «دكان الفرحة» تجسد أسمى معاني التكافل الاجتماعي وتخفيف عبء تجهيز الفتيات عن كاهل أسرهن.

زواج الفتيات

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة «أهل الرشاد»، أنه منذ عام 2014 شهدت قريتا العليقات وحجازة قبلي تقديم المساعدات في زواج غير القادرات لـ2175 عروسا، وتوزيع 35250 مواد غذائية طوال العام علي الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى دعم 2900 مشروع متناهي الصغر، وتقديم الرعاية لـ1850 حالة ستر لكبار السن.