طرق التحري عن دخل الزوج للحصول على النفقة.. خبير قانوني يوضح

بعد أن تستنفذ السيدة المطلقة الحلول الودية، تلجأ للقضاء للحصول على نفقاتها ونفقات أطفالها الواجبة على الزوج، وتشمل المسكن والطعام والشراب والكسوة، وما يؤمن لهم حياة كريمة، لذا تتساءل بعض السيدات عن كيفية التحري عن حالة دخل الزوج وحالته الاجتماعية للحصول على النفقة من محكمة الأسرة، وهو ما يشرحه لـ«الوطن» علي حمودة المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

أبرز طرق التحري عن دخل الزوج

وقال علي حمودة الخبير القانوني إنَّه يتم التحري عن دخل الزوج إذا كانت جهة عمله معلومة، وتتسلم الزوجة خطابًا للتحري من سكرتير الجلسة، وتُسلم باليد لجهة العمل الخاصة به لضمان سرعة ورود الزوج قبل الجلسة، وحال إن كان عمل الزوج غير معلوم أو يعمل في الأعمال الحرة، يتمّ التحري عن دخله عن طريق قسم الشرطة التابع له أو الاستعلام عن طريق حسابه البنكي، وبعدها تحيل المحكمة الدعوى للتحقيق فيها لإثبات دخل الزوج بشهادة الشهود.

أنواع التحريات

وعن أنواع التحريات في قانون الأحوال الشخصية، أوضح الخبير القانوني، أنَّ قضايا النفقات يكون التحري فيها لتحديد دخل الزوج، ومصاريف العلاج والمدارس وما في حكمها، والتحري عن مقدرة الزوج لسداد المبلغ أم لا؟ وحال إذا لم تتمكّن السيدة المطلقة من الحصول على مفردات بدخل الزوج؛ تطلب الزوجة المدعية من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لتحديد دخل الزوج وسماع الشهود.