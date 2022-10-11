السجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لمتهم بتزوير محرر رسمي في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم «م. م»، 46 سنة، فني صيانة رابع بالوحدة المحلية، و«ع. م» بالسجن 5 سنوات لكل منهما والعزل من الوظيفة، لقيامهما بالتزوير في محرر رسمي بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تزوير في أوراق رسمية

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز أخميم في سوهاج، عندما اتهمت جهات التحقيق المختصة المتهم الأول بصفته موظفا عموميا استولى بغير وجه حق على أوراق مملوكة لجهة عمله، وهو محضر مخالفة أعمال البناء بسجلات الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والمملوكة لجهة عمله، كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو محضر استئناف أعمال البناء بطريق الاصطناع على خلاف الحقيقة، كما تحصل على ختم منسوب لإحدى المصالح الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.