اليوم.. تسكين طالبات المناطق النائية والحدودية بالمدن الجامعية للأزهر

أعلنت جامعة الأزهر عن بدء تسكين، اليوم، طالبات المناطق الحدودية والمناطق النائية (منقولات بمواد) بالسكن الاقتصادي بالمدن الجامعية للطالبات بالقاهرة.

بدء تسكين طالبات المناطق الحدودية والمناطق النائية

وأوضح المركز الإعلامى لجامعة الأزهر أنه سوف يتم قبول طالبات المناطق الحدودية والمناطق النائية المنقولات كافة الفرق ومختلف الكليات والمتقدمين (سكن اقتصادي) على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة بالمرحلة الأولى (فرق نهائية/ سنوات النقل) جميع الكليات.

وأضاف أنه سوف يتم استقبال الطلاب والطالبات التى لم تظهر أسماؤهم من خلال رابط موقع الاستعلام بالقبول بالمدن الجامعية، وينطبق عليهم شروط وقواعد القبول، وذلك فى حدود الأماكن المتاحة اليوم الموافق 12 من أكتوبر.

استيعاب أكبر عدد من الطالبات بالسكن الجامعي

ويأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعه لفرع البنات، باستيعاب أكبر عدد من الطالبات بالسكن الجامعي؛ وذلك للتيسير على طالبات الجامعة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية أو الضغط هنا.