إغلاق صناديق انتخابات «الموسيقيين».. وترقب بين المرشحين لإعلان النتائج

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، المقامة اليوم بمختلف محافظات الجمهورية، إغلاق التصويت، على مقعد نقيب الموسيقيين.

وتسبب إغلاق التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، في انفعال الفنان مصطفى كامل على عدد من المتواجدين داخل خيمة الصناديق، إذ شهدت خيمة التصويت حالة من الازدحام، عقب إعلان بدء فرز الأصوات في الانتخابات التي يتنافس عليها أربعة مرشحين، هم مصطفى كامل ومصطفى حلمي وشريف حمدي وعلاء سلامة.

وكانت عملية فرز الأصوات الخاصة بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، بدأت منذ قليل، تمهيدا لإعلان النتيجة بالقاهرة، وجمع باقي النتائج من باقي المحافظات.

اللجان المقرر التصويت بها إلكترونيا

القاهرة: نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

الإسكندرية: مسرح عبد المنعم جابر.

المنصورة: قاعة ميامي بطلخا.

وفي مقار النقابات الفرعية الآتية: دمنهور- طنطا- المحلة- شبين الكوم- بنها- دمياط- بورسعيد- الشرقية- بني سويف- المنيا- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان.