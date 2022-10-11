الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده برصاص فلسطيني

ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في نبأ عاجل، الثلاثاء، مقتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها.

اقتحامات مستمرة

يأتي هذا الحادث، بعد اقتحامات مستمرة من متشددين يهود للمسجد الأقصى، وحصول أسرة شهيد فلسطيني على تسوية مالية من الحكومة الإسرائيلية، في حدث نادر، بحسب جريدة الجارديان البريطانية.

بيان من الخارجية الفلسطينية

في سياق متصل، أصدرت اليوم وزارة الخارجية الفلسطينية، بيانا لها، تحذر من استمرار الانتهامات في المسجد الأقصى، واصفين الحدث بالاستفزاز، واستمرار معادة إسرائيل للسلام الذي تسعى إليه الدولة الفلسطينية.