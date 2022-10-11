تحرك جديد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 1127 جنيها

سجلت أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية، ارتفاعا كبيرا وصل إلى نحو 22 جنيها في الجرام، مقارنة بمستويات الأسعار في منتصف تعاملات اليوم وهو ما تزامن مع ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية بنسبة 0.72% وبقيمة 12 دولارا أمريكيا.

22 جنيها زيادة في جرام الذهب عيار 21

ووفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات المسائية بما لا يقل عن 22 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بمنتصف التعاملات.

وأوضحت شعبة الذهب، أن جرام الذهب عيار 21 سجل في ختام التعاملات نحو 1127 جنيها للجرام مرتفعا بنحو 22 جنيها عن تعاملات المنتصف؛ إذ سجل نحو 1105 جنيهات للجرام، بينما زاد جرام الذهب عيار 24 من 1262 جنيها في منتصف تعاملات اليوم إلى 1288 جنيها للجرام في الختام.

وتابعت شعبة الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 قفز من 947 جنيها في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 966 جنيها في ختام التعاملات.

الجنيه الذهب يربح 176 جنيها

وأشارت شعبة الذهب إلى أن سعر جرام الذهب عيار 14 ارتفع من 738 جنيها في منتصف التعاملات إلى 753 جنيه للجرام الواحد في ختام التعاملات المسائية في الوقت الذي سجل سعر الجنيه الذهب (يزن 8 جرامات ذهب عيار 21 ) نحو 9016 جنيها مرتفعا من 8840 جنيها في تعاملات منتصف اليوم بزيادة قدرها 176 جنيها بدون مصنعية أو ضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية في الوقت الحالي بنحو 12 دولارا أمريكيا؛ إذ سجل سعر أوقية الذهب 1680 جنيها مقارنة بـ 1668 دولارا للأوقية في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.