أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم في مصر.. زيادة 11 جنيهًا لعيار 21

ارتفعت أسعار الذهب، منتصف تعاملات اليوم، في أسواق المال والبورصات العالمية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار21 نحو 1105 جنيهات، ووصل سعر الأوقية وهو الوزن الرسمي في أسواق المال للمعدن الأصفر عند 1670 دولارًا.

سعر الذهب الآن

وفيما يخص سعر الذهب الآن، وبينها سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفق النشرة السعرية لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية والتي جاءت كالتالي:

الأوقية: 1670 دولار.

عيار 21: 1105 جنيهات.

عيار 24: 1262.8 جنيه.

عيار 18: 947 جنيها.

عيار 14: 738.7 جنيه.

الجنيه الذهب: سجل سعره 8840 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 11 جنيهًا، ليباع الآن في محلات الصاغة بنحو 1105 جنيهات، مقابل 1094 جنيها في بداية تعاملات اليوم، بينما تتراوح المصنعية على الجرام الواحد ما بين 75 إلى 125 جنيهًا.

أسعار الذهب في محال الصاغة

كان الجنيه الذهب عيار 21 ويزن نحو 8 جرامات هو الأكثر مكسبًا حيث ارتفع نحو 88 جنيها وسجل سعره الآن في محال الصاغة 8840 جنيها، مقابل 8752 جنيها.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 وهو الأحدث في الصاغة 738.7 جنيه، مقابل 731.4 جنيه، بفارق 7.3 جنيه، في حين سجل عيار 24 منتصف التعاملات 1262.8 جنيه، مقابل 1250 جنيها، بفارق 12.8 جنيه، في حين أن سعر عيار 18 أصبح 947 جنيها، مقابل 937.7 جنيه بفارق 9.3 جنيه.

وكانت شعبة الذهب، أوضحت أن تلك الأسعار اليومية للأعيرة المختلفة لا تتضمن المصنعية أو الدمغة أو الضريبة التي تختلف حسب العيار ووزن المشغولات.