سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 10 أكتوبر

ارتفعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بمحلات الصاغة، إذ وصلت الأوقية لـ1670 دولارا، وجرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1094 جنيها بزيادة بلغت 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وفيما يلي، ننشر أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، بما في ذلك سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة وفق النشرة السعرية لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ومقارنتها بأسعار بداية التعاملات اليوم.

عيار 21: 1094 جنيها.

عيار 24: 1250 جنيها.

عيار 18: 937.7 جنيه.

عيار 14: 731.4 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات، ليسجل في منتصف المعاملات اليومية نحو 1094 جنيها، مقابل 1084 جنيها في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

سعر الذهب الآن

وتباين الارتفاعات في سعر الجرام، حسب العيار، إذ سجل عيار 24 نحو 1250 جنيها مقابل 1238.8 جنيه صباح اليوم بفارق 11.2 جنيه، بينما جاء الارتفاع الأقل نحو 6.7 جنيه وذلك في عيار 14 ليسجل الآن في محلات الصاغة نحو 731.4 جنيه، مقابل 724.7 جنيه في بداية التعاملات اليوم.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 جاء الارتفاع نحو 8.7 جنيه، ووصل نحو 937.7 جنيه، مقابل 929 جنيها في بداية التعاملات، وكسب الجنيه الذهب عيار 21 ويزن 8 جرامات نحو 10 جنيهات، ليسجل في منتصف اليوم 8752 جنيها، مقابل 8762 جنيها.

وأوضحت الشعبة أن تلك الأسعار لا تشمل الضرائب والدمغة أو المصنعية والتي تختلف من محل لآخر حسب العيار والوزن.

وكان سعر الذهب شهد عدة انخفاضات متتالية خلال التعاملات في أسواق المال خلال الأسبوع الماضي، بسبب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار، وسط ضبابية المشهد فيما يخص أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.