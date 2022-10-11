الجامعات الأهلية والخاصة تساهم في تقليل نسبة هجرة الطلاب لـ70%.. خبراء يوضحون

70% نسبة انخفاض هجرة الطلاب المصريين المسافرين للدراسة بالخارج خلال هذا العام الدراسي، مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لعدة عوامل، حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكشف عنها الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وهو ما تفسره «الوطن» في التقرير التالي:

في البداية أكد الدكتور عادل عبدالغفار، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدّوا الاختبارات في الجامعات الأربع الأهلية «العلمين والمنصورة الجديدة والملك سلمان والجلالة»، بلغ 18800 طالب، وتم تنسيق 13500 طالب، وبلغ عدد المقبولين فعليًّا 6521 طالبًا.

زيادة الإقبال على الجامعات الأهلية والخاصة

وأضاف «عبدالغفار» في بيان له، أن الزيادة في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة هذا العام، أدى إلى نقص عدد الطلاب المصريين الذين سافروا للدراسة بالخارج، إذ انخفضت نسبة الطلاب المصريين المسافرين للدراسة بالخارج هذا العام حتى الآن، بنسبة 70%، وذلك مقارنة بالعام الماضي.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، تزايد نسب تقدم الطلاب للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها 12، موضحاً أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة بلغ 70 ألف طالب من خريجي الثانوية العامة، فضلاً عن الطلاب المتقدمين من الشهادات المعادلة.

وفسر الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن انخفاض نسبة الطلاب المسافرين للخارج، يعود إلى عامل الإتاحة، موضحا أن الطلاب الذين يسافرون للخارج نوعان، الأول يبحث عن تعليم جيد، والثاني يبحث عن شهادة في تخصص معين غير متاح.

التعليم الجيد أو البرامج الجديدة

وأضاف «الخولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعات الأهلية والخاصة بجانب الأهلية الجديدة، وفرت ما يحتاج النوعين سواء التعليم الجيد أو البرامج الجديدة، مؤكدا أن انخفاض نسبة السفر للخارج، جاءت نتيجة انخفاض مجاميع بعض الكليات في المناطق النائية.

وأكد الدكتور معوض الخولي، أن الجامعات الأهلية وفرت برامج بينية يحتاجها سوق العمل، وهذه البرامج كانت سبب في إقبال الطلاب عليها، لأنها تقدم تعليم على مستوى متميز.