الجامعات الأهلية: افتتاح كليات وبرامج جديدة العام المقبل في مختلف التخصصات

تستعد الجامعات الأهلية لافتتاح عدد من الكليات المتميزة لخدمة سوق العمل، بداية من الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي المقبل لسد احتياجات سوق العمل، ويجري حالياً تجهيز معاملها، بحسب ما كشفه عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن».

في البداية أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، انتظام الدراسة بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وفق توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أنه تم قبول 1150 طالبًا وطالبة.

تجهيزات لبرنامج التشييد والبناء والعمارة

وأضاف«مندور» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري حالياً تجهيز المعامل لافتتاح برنامج التشييد والبناء، وبرنامج العمارة في كلية الهندسة، موضحاً أن هناك خطة طموحة للجامعة لافتتاح العديد من البرامج خلال الأعوام المقبلة سواء في الهندسة أو برامج اللغات.

وعن ضوابط افتتاح البرامج الجديدة، أكد رئيس جامعة قناة السويس، أن الأمر يتوقف على ثلاثة عوامل رئيسية الأول هو احتياجات سوق العمل، والثاني هو مدى توافر البنية التحتية بشكل جيد في الجامعة، وأخيراً العنصر البشري، مؤكداً أن الجامعة بها أساتذة متخصصين على أعلى مستوى من التأهيل.

ونوه «مندور»، إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة تقدم تعليم على مستوى متميز، وتهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل المحلية والدولية والإقليمية، لافتاً إلى انتظام الدراسة في الجامعة الحكومية منذ أول أسبوع وفق الخريطة الزمنية.

افتتاح كليات الطب والعلاج الطبيعى بالمنيا

من جانبه، قال الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إنه من المقرر افتتاح مجموعة متميزة من الكليات في الجامعة الأهلية، منها الطب والعلاج الطبيعى والهندسة والإعلام والحاسبات، موضحاً أن الدراسة بدأت في برنامج الصيدلة.

وأضاف «فرحات»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة الأهلية بدأت ببرنامج الصيدلة نظراً لتوافر كافة الإمكانات من بنية تحتية وأساتذة متخصصون، موضحاً أن الجامعة لها سمعة أكاديمية قوية في مختلف التخصصات وأهمها الصيدلة، مؤكداً أنه تم قبول حوالي 200 طالب وطالبة في البرنامج.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه يجري العمل على تجهيز البنية التحتية في جامعة حلوان الأهلية لافتتاح كليتي كلية العلاج الطبيعى وطب الأسنان بداية من الترم الثاني.