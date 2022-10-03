الخدمات الطبية للكهرباء تنظم المؤتمر العلمي الأول لأمراض القلب

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء تنظيم المؤتمر العلمي الأول لقطاع الإسكندرية الطبي بمناسبة مرور عام على افتتاح عيادة القلب التخصصية برعاية، وحضور الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية وبمشاركة أساتذة القلب الدكتور أحمد فتحي والدكتورأحمد عبدالرحمن والدكتورة فاطمة فتح الباب، وكذلك أستاذ الباطنة الدكتور يحيى غانم.

الحاضرين بالمؤتمر العلمى الأول لقطاع الأسكندرية الطبى

واشارت شركة الخدمات الطبية في بيان الي حضور المؤتمر العلمى الأول لقطاع الأسكندرية الطبى رؤساء القطاعات الطبية بالشركة الدكتور غادة ماهررئيس قطاع الجيزة الطبى والدكتورسيد فهمى رئيس قطاع أسيوط الطبى والدكتور محمد زكريا مدير عام مستشفى كهرباء ألماظة لافتا الي انه اشرف على تنظيم المؤتمر الدكتور غادة أحمد عبد العزيز رئيس قطاع الأسكندرية الطبى والدكتور طارق النجار المستشار الطبى لقطاع الاسكندرية والدكتور شريف حبيبة استشارى عيادة القلب والدكتورة بسمة النجار منسق المؤتمر

استفادة واسعة لجميع الأطباء الحاضرين

قال الدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية انه دارت مناقشات واسعة حول موضوعات امراض القلب و كهروفسيولوجيا القلب وأسفرت عن استفادة واسعة لجميع الأطباء الحاضرين

توزيع شهادات التقدير على العاملين المميزين بقطاع

و فى نهاية المؤتمر تم توزيع شهادات التقدير على العاملين المميزين بقطاع الأسكندرية و إهداء درع المؤتمر للأستاذ الدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الطبية تقديراً لدعمة الدائم للقطاع

بدء الدراسة بمعهد القمة للتمريض

واشات شركة الخدمات الطبية الي ان اول يوم دراسى بالعام الدراسى "2022-2023" بمعهد القمة للتمريض مر فى جو من البهجة لافتا الي تقديم الدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس مجلس ادارة الشركة بناته الطالبات بالعام الدراسى الجديد و يتمنى لهن التوفيق و النجاح الدائم