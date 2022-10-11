شركة دواء ألمانية: الحكومة المصرية شجعتنا على الاستثمار في السوق المحلية

قال الدكتور محمد جلال، رئيس قسم صحة المستهلك بشركة باير الألمانية العالمية لإنتاج الدواء، إن الشركة تعمل في مصر في ظل تشجيع الحكومة للاستثمار، وبدأت تنفيذ مشروعات مشتركة لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، لافتا إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ 90 عاما ولكن في السنوات الأخيرة جرى تطوير عملها ومشروعاتها.

السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

وأوضح «جلال» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC» أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية بشكل كبير في ظل أن معدل نمو الأسواق العالمية بدأ يتراجع، موضحا أن التسهيلات التي تقدمها الحكومة تشجع الشركات على نقل التكنولوجيا إلى مصر، ويجري تصنيع العديد من الأدوية التي كانت على قائمة النواقص في مصر لأنها مستوردة.

توفير الدواء في مصر

وأشار الدكتور محمد جلال إلى أن توفير الدواء في مصر هو المعيار الأهم خاصة بعد مشكلات الاستيراد العالمية، وتسعى الشركة لتقديم أفضل الأسعار للمواطن المصري، خاصة وأن منتجات الشركة تلقى قبولا من حيث الجودة والسعر والتنوع أمام المواطن والمؤسسات الصحية المصرية، موضحا أنه بعد الانتهاء من توفير احتياجات السوق المصرية يجري العمل على التصدير للأسواق المجاورة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

المنتج الدوائي المصري

وأكد رئيس قسم صحة المستهلك بشركة باير الألمانية العالمية لإنتاج الدواء، أن المنتج الدوائي الذي يجري إنتاجه في مصر لديه الكفاءة والجودة مقارنة بالمنتجات الدوائية العالمية، موضحا أن الشركة لديها معامل لتحليل الدواء والتأكد من تطبيق معايير جودة الدواء العالمية على المنتج المصنع في مصر.