ضبط المتهمين بالاعتداء على مدرس بالإسماعيلية.. «كانوا رايحين يتخانقوا مع طالب»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية والادعاء بقيام مجهولين بالاعتداء على أحد المدرسين بإحدى المدارس بالإسماعيلية.

المدرس مصاب بكدمة أسفل الركبة اليسرى

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 أكتوبر الجاري تبلغ من أحد المدرسين بإحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية «مصاب بكدمة أسفل الركبة اليسرى»، بأنه عقب انتهاء اليوم الدراسي وأثناء خروج الطلبة من المدرسة شاهد 3 أشخاص أحدهم يحمل شومة وآخر يحمل سلاح أبيض، حال دخولهم المدرسة فاستوقف أحدهم طالب سابق بالمدرسة، مقيم بدائرة المركز، فتعدى عليه أحد المتهمين محدثاً إصابته المشار إليها ولاذوا بالهرب، كما أضاف المبلغ بعدم تواجد أي أشخاص ملثمين بالواقعة.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بحدوث مشادة كلامية بتاريخ سابق بين أحدهم مع (أحد الطلبة بالمدرسة – مقيم بدائرة المركز)، وعلى إثر ذلك توجهوا للمدرسة محل الواقعة للتشاجر معه وحال قيام المدرس بإستيقافهم قام أحدهم بالتعدى عليه وإحداث إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.