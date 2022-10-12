شيرين: أكتر حاجة ندمت عليها الطيبة والثقة في ناس ميستاهلوش

أكد الفنانة شيرين عبدالوهاب سعادتها لحب الناس لها قائلة، «حب الناس والحب ده لا شوفته على حد ولا أعتقد إني مشفتش ده بجد في كل الوطن العربي وفي كل مكان بدب فيه رجلي ليا ناس هناك بيدلعوني وليا أهلي وحبايبي وليا أهل في كل مكان في الدنيا».

أتمنى إني أفضل متزنة ومغلطش كتير

وأوضحت شيرين خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» أن محبيها لا يتمنون لها أن تقع في الخطأ، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تظل متزنة ولا تقع في الأخطاء «أتمنى إني أفضل متزنة ومغلطش كتير»، مضيفة «الناس حباني ومبيحبنوش أغلط والغلط كان جزء من شخصيتي المستهترة إن كل حاجة ممكن تتقال ولو أنا حافظت على اتزاني».

وأشارت شيرين عبدالوهاب إلى أن أكثر شيء ندمت عليه هو طيبتها وثقتها الزائدة في أشخاص لم يكونوا أهل ثقة «الطيبة والثقة في ناس طلعوا مش ثقة ولا كانوا يستاهلوا الأمان وأنا بدي قوي قوي زيادة عن اللزوم»، مؤكدة أنها يجب أن تحب نفسها «لازم أحب نفسي شوية».