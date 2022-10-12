تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

وضعت الإدارة العامة للمرور، خطة محكمة على الطرق والمحاور الرئيسية، لضبط قائدي السيارات متعاطي المواد المخدرة، وضبط المخالفات المرورية، ومنها تجاوز السرعة المقررة، وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وتسيير الحركة المرورية، والقضاء على أي كثافات على الطرق والشوارع الرئيسية، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى مدارسهم.

الحالة المرورية

أما عن حالة المرور صباح اليوم الأربعاء، فانتظمت الحركة المرورية أعلى كوبري 15 مايو، وأعلى مناطق الزمالك وميدان سفنكس، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة السادس من أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان.

كثافات مرورية

وظهرت كثافات مرورية في شارع خاتم المرسلين وشارع البحر الأعظم، وكذلك في شارع فيصل اتجاه الجيزة وشارع السودان، أما شارع الهرم فشهد تباطؤ في الحركة المرورية، وأعلى الطريق الدائري بنزلة شارع البحر الأعظم وحتى منطقة الدقي.

أما محور صفط اللبن، ظهرت كثافات مرورية في المتجه من الطريق الدائري وحتى شارع السودان، وكوبري عباس، وكوبري الجامعة وكوبري الجيزة المعدني، وأعلى الطريق الدائري بالمرج، وشارع جامعة الدول العربية وميدان الدقي.