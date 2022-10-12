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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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رئيس هيئة المحطات النووية سابقا: تنظيم cop 27 في مصر يؤكد ثقلها الدولي

كتب:

شريف سليمان
11:53 ص | الأربعاء 12 أكتوبر 2022
الدكتور علي عبدالنبي خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا

الدكتور علي عبدالنبي خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا

قال الدكتور علي عبدالنبي خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، إنّ مصر حصلت على ثقة كبيرة في مشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما ستظهر آثاره في مؤتمر cop 27 الذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وأضاف عبدالنبي في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف، أنّ تنظيم المؤتمر في مصر يعني أن الدولة مستقرة وذات ثقل سياسي، وستشارك فيه 195 دولة، موضحًا: «ملف تغير المناخ أصبح هدفا رئيسيا للعالم كله، وبالتالي فإن الوكالة الدولية للطاقة مهتمة برصد مشروعات الطاقة النظيفة وكل ما هو ضروري ومُلح لتسريع التحول إليها».

أهمية التعاون الدولي

وتابع خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، أن بعض الدول والشركات والهيئات تعمل في إطار مشروعات الطاقة النظيفة ولكن يجب أن يكون هناك تعاونًا دوليًا، لإسراع وتيرة التحول للطاقة النظيفة، وتقليل انبعاثات الغازات الدافئة بأكثر من 95% بحلول عام 2050م، و0% بنهاية القرن.

قارة أوروبا أكبر مستهلك للطاقة في العالم

وأوضح أن قارة أوروبا أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وتهتم بالطاقة النظيفة، أما مصر فلديها أراضٍ واسعة وشمس ومياه ورياح ومن الممكن إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مشيرًا إلى أنّ إنتاج الهيدروجين في مصر أصبح واعدا، وستكون المتطلبات الأوروبية من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030م نحو 20 مليون طن سنويا، بينما يقدر الإنتاج العالمي في هذه السنوات نحو 70 مليون طن ومعظمه من الهيدروجين الرمادي.

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