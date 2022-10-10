رئيس جامعة حلوان: مشروع لإقامة مجمع طبي كبير لخدمة الطلاب والمجتمع المحيط

ناقش الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، سبل التعاون والشراكة لعمل مشروع مجمع طبى كبير يخدم الطلاب وخدمة المجتمع المحيط بالجامعة، وتوظيف كافة الإمكانات لجعل حلوان كمنظومة طبية، لاسترجاع تاريخ حلوان كمكان للعلاج السياحى والطبي.

ذلك في زيارته لمستشفى الإنتاج الحربي وقام رئيس جامعة حلوان بزيارة الطالب عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب الطالب بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة الذي تعرض لإصابة فى قدمه واطمأن على حالته الصحية، وأكد أن الجامعة تتكلف كافة مصاريف علاجه، وأوصي سيادته بنقل الطالب بعد تمام الشفاء بعربة إسعاف مجهزة لمقر سكنه فى الغردقة

وقد شدد على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبناء جامعة حلوان، موضحا أن التميز الذي نسعى اليه في الجامعة يجعلنا نسخر كل الجهود والخبرات لتخريج جيل جديد من المبدعين في مختلف مجالات المعرفة لتكون الجامعة منارة للتطوير والرقي المجتمعي.