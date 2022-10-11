الأرصاد تحذّر من طقس مضطرب الأسبوع المقبل: تنتظرنا تقلبات جوية حادة

حذّر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات جوية حادة في فصل الخريف الذي بدأ في نهاية سبتمبر الماضي، حيث كشف الخبراء عن حالة من عدم الاستقرار في الطقس، تبدأ الأسبوع المقبل.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عنها، نشر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّها ستصدر بيانا بشأن حالة الطقس في الفترة التي ستشهد تقلبات حادة، وفق آخر صور الأقمار الصناعية الأيام المقبلة.

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة عدم الاستقرار في الطقس ستكون على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنّ تغيرات فصل الخريف الحادة في خرائط الطقس والنماذج العددية، تمنع صدور بيان تفصيلي في تلك الفترة، على أن يصدر وصف تفصيلي للحالة عند ثباتها لضمان دقة وجودة التنبؤ.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يتوقع أن يشهد طقس اليوم، رياح نشطة ليلا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، كما يسود اليوم طقس حار على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 30 - 21

العاصمة الإدارية 30 - 21

6 أكتوبر 31 - 20

بنها 30 - 21

دمنهور 30 - 21

كفر الشيخ 29 - 22

المنصورة 30 - 21

دمياط 29 - 22

بورسعيد 29 - 21

الإسماعيلية 31 - 17

السويس 30 - 18

الزقازيق 30 - 21

شبين الكوم 30 - 21

طنطا 29 - 22

شلاتين 33 - 24

الإسكندرية 28 - 20

العلمين الجديدة 28 - 21

وادي النطرون 30 - 22

مطروح 27 - 19

السلوم 29 - 20

سيوة 27 - 19

العريش 28 - 22

رفح 27 - 22

الطور 29 - 20

كاترين 27 - 15

رأس سدر 31 - 19

نخل 28 - 14

طابا 29 - 23

نويبع 31 - 24

حلايب 30 - 24

شرم الشيخ 32 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 31 -24

الفيوم 30 - 18

بني سويف 30 - 18

المنيا 30 - 18

أسيوط 31 - 17

سوهاج 32 - 20

قنا 33 - 21

الأقصر 34 - 21

أسوان 35 - 22

الوادي الجديد 35 - 20

أبو سمبل 35 - 22

أبو رماد 33 - 23

رأس حدربة 31 - 22