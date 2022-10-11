«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة: شبورة وأمطار ورياح

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة، تضمن أبرز الظواهر الجوية التي تهم المواطنين في مختلف المحافظات.

حالة الطقس خلال 72 ساعة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس لطيفا ليلا في أوله، ومائلا للبرودة في آخره.

وعن الظواهر الجوية، أشار خبراء هيئة الأرصاد إلى وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، على أن تنشط الرياح على معظم المناطق، وتشهد البلاد سقوط أمطار على المناطق الشمالية وشمال الوجه البحري بنسب حدوث 20%.

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات الـ72 المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 14 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 21.