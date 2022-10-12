الأمن يداهم مصنع «استروكس» يديره مسجل خطر بمنطقة السلام في القاهرة 

كثفت وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة مروجي المخدرات والخارجين عن القانون، ونجح رجال الشرطة في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة بحوزته أسلحة بيضاء وكمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديريـة أمن القاهرة قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

ضبط مصنع إستروكس

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن كيلو جرام وكمية من مخدر الأيس المخدر ومبلغًا ماليًا وهاتف محمول و3 أسلحة بيضاء وأدوات التصنيع وكمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة.

اعتراف المتهم أمام جهات التحقيق

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء لحماية نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بالعملاء والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.