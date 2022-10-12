إجراء «تحليل مخدرات» لسائق دهس شابا على «دائري المنيب»

أمرت جهات التحقيق، بعرض سائق سيارة تسبب في وفاة شخص أعلى محور دائري المنيب، في الاتجاه القادم من المنيب باتجاه المريوطية على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات، وبيان ما إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة من عدمه، إثر اصطدامه بالدراجة النارية قيادة المتوفى، ما أدى لمصرعه على الفور.

بلاغ يكشف الواقعة

كانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغاً يفيد بمصرع شخص إثر اصطدام سيارة به، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة الواقعة، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة المتوفى ثلاجة مستشفى أم المصريين تمهيداً لتسليمه لذويه.

اختلت عجلة القيادة في يديه

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبعمل التحريات الأولية تبين أنه أثناء قيادة المتهم، تفاجأ بدراجة نارية أمامه فاصطدم به لاختلال عجلة القيادة في يديه، ولم يتمكن من السيطرة عليها، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

حبس المتهم 4 أيام

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع قائد السيارة، وأقر ارتكابه الواقعة دون قصد منه، ومن جهتها أمرت بحبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية في الواقعة.

الرأى القانوني في الواقعة

وقال أشرف ناجي الخبير القانوني معلقاً على واقعة القتل الخطأ أنه طبقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات، التي تنص على "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".