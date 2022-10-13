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حظك اليوم برج الثور الخميس 13-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

سمر ايهاب
02:48 ص | الخميس 13 أكتوبر 2022
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور لديه تفكير منطقي في مختلف المواقف التي تواجهه، فيلجأ إليه الجميع لطلب النصيحة عندما يحتاجون إليها وذلك لاتخاذ قرارات مهمة في الحياة، إلى جانب أنه شديد الكرم مع الغير وهي صفة معروفة عنه خاصة مع الأحباء والأصدقاء.

مواصفات برج الثور

ويتسم مولود برج الثور أنه متفانيًا في عمله، فهو يمتلك قوة ملاحظة ومهارات فهم عالية تجعله شخصًا قياديًا بشكل كبير، كما أنه يفضل أن يصدق الحقائق أفضل من الخيالات والافتراضات ولديه طيبة قلب كبيرة تجعله يحب رعاية المقربين منه، إلى جانب قدرته على التنظيم ووضع الخطط.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، الخميس 12 أكتوبر، كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك بدراسة خطواتك المهنية بشكل كبير حتى تصل لأعلى درجات النجاح في حياتك، وتحقق الرضا من مدرائك في العمل، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تعبّر بهدوء عن مشاعرك وأفكارك، إذ إنّ مشاعر التوتر والعصبية تجعلك تفسد علاقتك مع أحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور، بحسب ما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

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