حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء، مبهج بشكل كبير ويضيف المرح على أي مكان يتواجد به، فهو أحد الأبراج الهوائية، ويأتي في المرتبة الثالثة للأبراج ويحكمه كوكب عطارد، كما يتوافق أصحاب البرج مع مواليد القوس والدلو.

عيوب برج الجوزاء

وأبرز عيوب برج الجوزاء أنه شديد الفوضى فهو يكره التنظيم خاصة فيما يتعلق بالعمل، ما يجعله يفشل في أعمال كثيرة كما أنه لا يستطيع تنظيم أموره بشكل سليم، وعلى العكس فهو ينجح بشكل كبير في الأعمال غير التقليدية التي تحتاج للإبداع والأفكار المختلفة طول الوقت.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الجوزاء، وفق خبير الفلك عبير فؤاد، اليوم الخميس 12 أكتوبر، كما يلي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك ويجعلك واثقًا من نفسك ومبادر بشكل كبير في مختلف المواقف التي تواجهها، ما يجعلك الأفضل في حياتك المهنية ويسطع نجمك اليوم، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تطرق كل الأبواب ويجعلك ذلك تتفهم الطرف الآخر بشكل كبير وتقضي على المشكلات بينكما، ما يتسبب في شعورك بالراحة والسعادة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.