مدير تعليم الجيزة يتابع العملية الدراسية في مدارس 6 أكتوبر

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عددا من المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، واستقبلته فاتن مدكور مدير عام الإدارة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان، أنّ سلومة تفقد خلال الزيارة سير العملية التعليمية بمدارس «خدمات السابع والثامن الثانوية بنات - مدرسة الحي السابع الرسمية المتميزة - مدرسة ذات النطاقين الرسمية لغات».

فحص سجلات المعلمين وفصول رياض الأطفال

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على الإشراف اليومي داخل المدارس، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، كما تم خلال الزيارة متابعة دورات المياه والفناء والفصول أثناء الحصص، وفحص سجلات المعلمين، وفصول رياض الأطفال.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بتفعيل «سمارت بورد»، وتحقيق الإستفادة من المنصات التعليمية مؤكدا على مديري المدارس تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات، تفعيلًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

حوار مع الطلبة

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، حوارًا مع الطلبة عن إيجابيات وسلبيات اليوم الرياضي.

وأثنى جميع الطالبات على فكرة اليوم الرياضي، وهي فرصة حقيقية لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب، وأدى الطالبات فقرة موسيقى بكورال المدرسة التي نالت إعجاب الجميع.