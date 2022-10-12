خبير اقتصادي: القطاع السياحي في مصر يتعافى رغم الأزمات العالمية

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنَّ الاقتصاد المصري نشط ويسير بشكل جيد للغاية رغم الأزمات المتتالية التي تواجه العالم سواء أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.

معدل النمو لافت للانتباه بسبب السياسة الاقتصادية الناجحة

وأضاف أستاذ التمويل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية دي إم سي، اليوم الأربعاء، أنَّ معدل النمو الاقتصادي لافت للانتباه وذلك بسبب السياسة العامة المصرية الناجحة والموازنة العامة في إطار التزامها تجاه زيادة الاستثمارات العامة، علاوة على زيادة معدل التشغيل وتحريك معدلات البطالة.

وتابع أنَّ الاقتصاد المصري متنوع فهناك عدة قطاعات تنمو بشكل جيد للغاية مما ينعكس إيجابيًا على معدل النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن البُعد الاجتماعي التي توليه الحكومة اهتمامًا كبيرا والتزامها بمسئوليتها تجاه المواطنين، مبينًا أنَّ القطاع السياحي بدأ يتعافى، متوقعًا أنَّ هذا العام قد يتجاوز 11 مليون سائح وبالتالي سيصب في رفع معدل نمو الاقتصاد.

الاقتصاديات العالمية تعاني من زيادة معدلات التضخم

وأشار إلى أنَّ الاقتصاديات العالمية تعاني من زيادة معدلات التضخم وبالتالي من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد المصري كذلك، مؤكّدًا أنَّ الاضطراب الذي يجتاح المجتمع الدولي يؤثر بشكل سلبي على ارتفاع الأسعار وتذبذب في الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أنَّ صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال العام الحالي، رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من التضخم والعملية العسكرية في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.