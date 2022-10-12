النيران تلتهم سيارة محملة بالقطن في سوهاج.. و«لا خسائر في الأرواح»

اندلعت النيران في سيارة نقل محملة بكميات من القطن في مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، أسفرت عن تفحم السيارة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث أي إصابات.

إخطار مدير الأمن

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد باندلاع النيران في سيارة نقل، محملة بكميات من القطن، وتمت السيطرة علي الحريق دون خسائر، وجرى تسيير حركة المرور، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

اندلاع حريق في قطعة أرض

وفي سياق أخر، شهد حي الكوثر بسوهاج اندلاع حريق بقطعة أرض منزرعة ببعض النباتات العشوائية والحلفا، تابعة لمركز أبحاث كلية الزراعة في المحافظة، إثر قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل «دون قصد»، بحسب التحريات الأولية.